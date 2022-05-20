Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ile Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri doğrultusunda öğretim üyeleri alınacak.
Kayseri Üniversitesi 10 Öğretim Üyesi alıyor
20.05.2022 - 18:41 | Son Güncelleme: 20.05.2022 - 18:43
Türkiye Gazetesi
Kayseri Üniversitesi öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : kayseri üniversitesi,
863016 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/863016.aspx
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