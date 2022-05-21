Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Eğitimde başarılarıyla adından söz ettiren İhlas Koleji, sporda da aynı performansı sürdürüyor. Özel Bahçelievler İhlas Anadolu Lisesi öğrencisi Turan Ayhan Aydeniz, 7. Uluslararası Açık Kick Boks Dünya Kupası’nda Dünya Şampiyonu oldu.

Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından İstanbul’da TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen Dünya Kupası’na 44 ülkeden 3 bin 200 sporcu katıldı. Yıldızlar Point Faytingh kategorisinde 52 kiloda yarışan İhlas Koleji öğrencisi Turan Ayhan Aydeniz, finalde karşılaştığı rakibi Akif Taşbaşı’nı yenerek şampiyonluğa ulaştı. Turan Ayhan Aydeniz ile bir araya geldik ve şampiyonluğuna giden yolu konuştuk:

Mücadele ettiğim kilo branşımda 16 kişi vardı. Bunların iki tanesi yabancıydı. Onları ilk iki turda çok rahat bir şekilde geçtim. Yarı finalde biraz zorlandım ama son saniyede maçı çevirdim. Final maçında ise tanıştığım bir arkadaşımla karşı karşıya geldim. Orada da çok zorlanmadım ardından kürsü ve şampiyonluk geldi. Çok güzel bir turnuvayı geride bırakıp, şampiyon olduğum için mutluyum. Millî takım forması altında yarışmaktan dolayı gururluyum. Burada almış olduğum şampiyonluğu aileme ve beni destekleyen herkese armağan ediyorum. İlerleyen yıllarda daha büyük başarılara imza atmak için kaldığım yerden devam edeceğim. Hedefim olimpiyatlar. 2024-2028 Gençlik Olimpiyatlarında ülkemi temsil etme konusunda bütün çabayı göstereceğim. Hem eğitim hem de sporu aynı anda götürmek ve başarı elde etmek için ailem ve okulum daima arkamda. Hedeflerimi gerçekleştirmek için bunu yapmalıyım. En büyük motivasyonum arkamdaki destek. Beni daha da ileriye taşıyor. Buraya ilk kayıt olduğum andan itibaren o desteği hep gördüm. Okulda aldığım eğitimler başarımı katladı. Kayıt sürecinde bana ‘İhlas Bursu’ verildi. Bu hem bana hem de aileme çok büyük fayda sağladı. Bu desteğin başarımdaki etkisi görmezden gelinemez. Daha iyi bir eğitim görmemi sağladı. Turnuvaların öncesi ve sonrasında okulumun varlığını hep yanımda görüyorum. Okul seçerken buraya kaydolmanın en büyük nedeni ise başarılı geçmişiydi. Aynı yoldan ben de devam edeceğim.

"ÇALIŞMASININ MÜKAFATINI ALDI"

Özel Bahçelievler İhlas Anadolu Lisesi Beden Eğitim Öğretmeni Fatih Doğan: Turan Ayhan Aydeniz, her geçen gün kendini geliştiriyor. Okul her türlü desteği sağlıyor ve burada eğitim gören bütün öğrenciler çok şanslı. Bu ayrıcalığın farkında olan çocuklarımız bunu iyi kullanıyorlar. Turan evladımız aslında gösterdiği azmin ve çalışmanın mükâfatını aldı ve millî takım adına ileride ülkemizi çok güzel noktalarda temsil edeceğine inanıyorum.

ÖĞRENCİLERİMİZLE GURUR DUYUYORUZ

İhlas Koleji Genel Müdürü Bedri Yeltekin, dünya şampiyonluğuna ulaşan Turan Ayhan Aydeniz’i tebrik ederek başarılarının devamını diledi. İhlas Kolejinin kendi bünyesindeki sporcu öğrencilerine vermiş olduğu desteğin artarak devam ettiğine vurgu yapan Yeltekin “Okulumuz mezunlarından olimpiyat ve dünya şampiyonumuz Mete Gazoz gibi birçok öğrencimiz okullarımızda eğitimlerine devam ederken kendi spor dallarında başarılı olmak için de çalışmalarını sürdürüyorlar. Biz de onların başarılı olmaları için her türlü desteği veriyoruz” diye konuştu. Öğrencilerinin elde ettikleri başarılarla mutlu olduklarını söyleyen Yeltekin “Millî takımlarda forma giyen ve ülkemizi temsil eden öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Ayrıca okullarımızda açmış olduğumuz spor kulüpleri ile ileride millî formayı giyecek sporcular yetiştirmeyi hedefliyoruz” dedi. İhlas Kolejinde YKS ve LGS gibi sınavlarda Türkiye birinciliği ve birçok önemli derece alındığını da vurgulayan Yeltekin “Bizler öğrencilerimizi akademik, sosyal ve sportif alanlarda başarılı olacak şekilde yetiştiriyoruz” şeklinde konuştu.

İhlas Koleji öğrencisi kick boksta Dünya Şampiyonu oldu Özel Bahçelievler İhlas Anadolu Lisesi öğrencisi Turan Ayhan Aydeniz, 7. Uluslararası Açık Kick Boks Dünya Kupası’nda Dünya Şampiyonu oldu.

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