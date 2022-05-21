Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ile Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri doğrultusunda; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Kayseri Üniversitesi 10 öğretim üyesi alacak
21.05.2022 - 17:12 | Son Güncelleme: 21.05.2022 - 17:14
Türkiye Gazetesi
Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü, 10 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
863337 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/863337.aspx
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