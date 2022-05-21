Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ve T.C. İbn Haldun Üniversitesi “Öğretim Üyeleri Yükseltilme ve Atanma Koşulları” uyarınca; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
İbn Haldun Üniversitesi öğretim üyesi alacak
21.05.2022 - 17:20 | Son Güncelleme: 21.05.2022 - 17:21
Türkiye Gazetesi
İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
863346 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/863346.aspx
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