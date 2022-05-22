Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 6 öğretim üyesi alıyor
22.05.2022 - 16:53 | Son Güncelleme: 22.05.2022 - 16:54
Türkiye Gazetesi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 6 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
863643 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/863643.aspx
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