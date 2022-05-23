Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. 24. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.
Mersin Üniversitesi 69 öğretim üyesi alıyor
23.05.2022 - 17:23 | Son Güncelleme: 23.05.2022 - 17:24
Türkiye Gazetesi
Mersin Üniversitesi 69 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
864063 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/864063.aspx
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