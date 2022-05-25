Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu 3 öğretim üyesi alacak
25.05.2022 - 17:34 | Son Güncelleme: 25.05.2022 - 17:36
Türkiye Gazetesi
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, 3 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
864927 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/864927.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER