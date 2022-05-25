Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre;   "Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav  ile  Giriş  Sınavlarına İlişkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmeliği’nin  ilgili  maddelerine  göre; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.

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