Türkiye Gazetesi

Özel İhlas Anadolu ve Fen Lisesi öğrencileri Emir Düz, Ahmet Arda Yıldırım, Ahmet Alperen Binici, Zeynep Yavuz ve Zeynep Biçer 21-22 Mayıs 2022 tarihleri arasında düzenlenen organizasyonda delegasyon olarak yer aldılar. “Bridge The Gap (Köprüleri Kuralım)” adı verilen ve iki gün süren konferans, ülke genelinde beş kişilik grupların yanı sıra bireysel delegelerle birlikte 150 öğrencinin katılımı ile gerçekleşti.

Konferansın sonunda konuşan Özel İhlas Anadolu ve Fen Lisesi Yabancı Diller Zümre Başkanı Ömer Yavuz, Boğaziçi MUN Advanced’22 Konferansı’nın bu yıl ilk kez düzenlendiğine vurgu yaptı.

İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, Boğaziçi MUN Advanced’22 Model Birleşmiş Milletler Konferansı etkinliğinde İhlas Kolejini temsil eden öğrencileri ve danışman öğretmeni Ömer Yavuz’u tebrik etti.

İhlas Koleji öğrencisi kick boksta Dünya Şampiyonu oldu Özel Bahçelievler İhlas Anadolu Lisesi öğrencisi Turan Ayhan Aydeniz, 7. Uluslararası Açık Kick Boks Dünya Kupası’nda Dünya Şampiyonu oldu.