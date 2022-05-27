Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz “Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Kriterleri”nde belirtilen minimum kriterleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki şartları sağlamaları gerekmektedir.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 19 öğretim üyesi alacak
27.05.2022 - 16:54 | Son Güncelleme: 27.05.2022 - 16:56
Türkiye Gazetesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 19 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
865755 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/865755.aspx
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