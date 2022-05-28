Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Türkiye Maarif Vakfı (TMV), yurt dışında Türkiye adına Millî Eğitim Bakanlığı dışında doğrudan eğitim kurumu açma yetkisine sahip tek kuruluş olarak 2016 yılında devlet tarafından kuruldu. Açıklanan son kararla 2022’de Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinden Maarif Vakfına 1 milyar 871 milyon 857 bin TL’ye kadar kaynak aktarılması okları bu kuruma çevirdi. Edindiğimiz bilgilere göre Türkiye Maarif Vakfı, 49 ülkedeki 427 eğitim kurumu ile Türkiye adına eğitim diplomasisi yürütüyor. Diasporadaki Türk çocuklarının ana dili Türkçe öğrenmesi ve kültürel aidiyetleri için Eğitim Merkezleri açıyor. Diğer ülkelerin 1800’lerden beri faaliyet yürüttüğü eğitim liginde Maarif Vakfı makası kapatmaya çalışyor. Tartışmaların sürdüğü bir dönemde dünyada bu sistemi yürüten ülkeleri irdeledik:

> AEFE (Fransa): Avrupa ve Dışişleri Bakanlığının denetimi altında bulunan ulusal bir kamu kuruluşu. Avrupa ve Dışişleri Bakanlığının -MEAE- denetimi altında ve kurumsal ortaklarıyla, özellikle yurt dışındaki Fransız eğitim kurumlarının onayını veren Millî Eğitim Bakanlığı (MEN) ile irtibat hâlinde. 139 ülkede, üç farklı kategoride üyelikleri bulunuyor. Yaklaşık olarak 6.700’e yakın okulda 2 milyonu aşkın öğrencisi bulunmakta.

> ZfA (ALMANYA): Federal Dışişleri Bakanlığının yabancı kültür ve eğitim politikasının bir parçası olarak faaliyet gösteren kamu kuruluşu. 127 ülkede, beş kategoride üyelikleri söz konusu. Yaklaşık olarak 1260 okulda 690.000 öğrencisi bulunuyor.

> COBIS-Cambridge IGCSE (İNGİLTERE): Uluslararası Ticaret Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığının desteklediği organizasyon. 80 ülkede, 5 kategoride üyelikleri bulunuyor. 2.500 okulda 1 milyona yakın öğrencisi bulunmakta.

> CIS-COIS (AMERİKA): 122 ülkede, okul ve üniversite bazlı üyelikleri söz konusu. Yaklaşık olarak 10.000’e yakın okul, üniversite, kültür merkezinde 5 milyona yakın öğrencisi var.

> IB (iSVİÇRE): 158 ülkede, 5.402 okulda dört kategoride üyelikleri bulunuyor. Yaklaşık olarak 5.300 okulda 1.620.000 öğrencisi bulunmakta.

Türkiye Maarif Vakfı yöneticileri, sadece FETÖ ile mücadele etmek için kurulan bir vakıf olmadığının altına çiziyor. Vakıf, 50 bine yakın öğrencisiyle uluslararası okullar ağı bakımından Fransa, Almanya, İngiltere ve Çin ile birlikte ilk beş ülke arasında yer alıyor.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Türkiye Maarif Vakfı'na 1,8 milyar lira kaynak Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Türkiye Maarif Vakfı'na Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden 1 milyar 871 milyon 857 bin Türk Lirası'na kadar kaynak aktarılabilecek.