Türkiye Gazetesi

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul Beyoğlu Mustafa Kandıralı Güzel Sanatlar Lisesinin açılışında konuştu. Öğretmenlere iki müjdesinin olduğunu söyleyen Bakan Özer “Mesleki çalışma dönemlerinde, ikinci dönem ve ara dönemde olduğu gibi okul kapandıktan sonra 20-24 Haziran tarihleri arasındaki mesleki çalışma döneminde yani

seminerler haftasında öğretmenlerimize izin veriyoruz, okula gelmeyecekler. Öğretmen Bilişim Ağı ile uzaktan eğitim yoluyla mesleki gelişimlerini tamamlayacaklar. İkincisi 27-30 Haziran tarihleri arasında da bakanlık tarafından idari izinli sayılacaklar. 1 Temmuz’a kadar öğretmenlerimiz kendi girişimlerini kendileri planlayacaklar” dedi.

Öğretmenden öğrencinin hayatını kurtaran hamle Muş'ta bir okulda öğrencinin boğazına kaça şekeri öğretmeni ‘heimlich manevrası’ ile kurtardı.