Türkiye Gazetesi

Emre Ekmekçi ve Meriç Ekmekçi tarafından kurulan, eğitmenleri ve öğrencileri birbirinden farklı canlı dersler ve aktiviteler ile bir araya getiren online eğitim pazar yeri FundoMundo, öğretmenlere ek gelir ve alternatif iş imkânı sunuyor. Türkiye’de 500 binin üzerinde atama bekleyen eğitmen olduğunu söyleyen FundoMundo Kurucu Ortağı Emre Ekmekçi, sadece bu kişilerin bile kendileri için önemli bir grup olduğunu dile getirdi. Eğitmenler konusunda ikinci hedef kitlenin ise spor gibi çeşitli aktivitelerde, değişik konularda uzmanlaşan insanlar olduğunu belirten Ekmekçi, bu eğitmenleri de çocuklarla doğru şekilde buluşturduklarını ifade etti. Platform için eğitim taleplerinin yüzde 70’ten fazlasının büyükşehir dışından olduğunu açıklayan Ekmekçi “Bu da bize şunu gösteriyor yeni tip eğitimlere bir erişilebilirlik sorunu var. Biz bunu çözüyoruz. Ayrıca, aylık ödeme yerine ders başına ödeme yapıyoruz” dedi. 2 milyon dolarlık bir yatırım ile başladıklarını bildiren Ekmekçi, henüz beş aylık bir platform olmalarına rağmen binden fazla eğitmen ve 4 binin üzerinde öğrencinin platforma katıldığını açıkladı.

Bakan Özer'den öğretmenlere müjde Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul'da yaptığı konuşmada öğretmenlere seminerler haftasında izin verildiğini duyurdu.

Öğretmenlik kariyer basamakları sınavı tarihi belli oldu Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı 19 Kasım 2022 tarihinde yapılacak. Eğitim programı başvuruları 1 Haziran'da başlıyor. Sınav sonuçları ise 12 Aralık 2022 tarihinde duyurulacak.