Türkiye Gazetesi

Mahmut ÖZAY

Türk Eğitim Vakfı (TEV) 55. yılında... TEV, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yürütülen projeler İstanbul'da düzenlen toplantı ile bir grup gazeteciye anlatıldı.

İşte toplantıdan aldığım notlar:

*Türk Eğitim Vakfı’nın eğitim yolculuğu,1967 yılında merhum Vehbi Koç’un önderliğinde205 hayırseverin bir araya gelmesiyle başladı.

*Kurulduğu günden bu yana, 55 yıldır eğitimin gücüne inanan bağışçılarıyla birlikte eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için çalışmalarına devam ediyor.

*Kuruluşundan bu güne kadar ülkemizin dört bir yanında 31 eğitim tesisi yaptırarak eğitime katkı sağlıyor.

*Vermiş olduğu öğrenim burslarının yanı sıra Türk Eğitim Vakfı, TEV Akademi projesi ile bursiyerlerin kişisel ve profesyonel hayattaki gelişimine yönelik çeşitli e-eğitimler de vermektedir.

*Türk Eğitim Vakfı (TEV) bursu alan öğrenciler ücretsiz bir şekilde TEV Akademi’ye kayıt olarak alanında uzman kişilerce sunulan veya uzaman kişilerce hazırlanan kişisel gelişim, iş hayatına yönelik eğitici videoların bulunduğu eğitimlerden yararlanarak kendilerini geliştirme imkânı buluyor.

*Türk Eğitim Vakfı olarak her yıl yaklaşık 7 bin öğrenciye burs veriyor.Bu sayı pandemidönemi9 bini aştı.

*TEV bugüne dek yurt içinde 269.076 burs desteği verirken, 2.124 gencimizin de yurt dışı yüksek lisans ve doktora eğitimlerinde yanında yer aldı.

*Türk Eğitim Vakfı Türkiye’de üstün başarılı ve yüksek potansiyelli öğrencilere ihtiyaç duydukları eğitimi lise düzeyinde sağlamak amacıyla kurulan İnanç Lisesi’ni 2001 yılında devraldı ve okul Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi (TEVİTÖL) adıyla eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.

faaliyetlerini sürdürüyor. *TEV, 2007 yılından bu yana sürdürdüğü TEV Üstün Başarı Burs girişimiyle de geleceğin liderleri olacak üstün başarılı gençleri desteklemeye devam ediyor.

*15 sene süresince toplam 833 gencimizTEV’den Üstün Başarı Bursu aldı. Bu öğretim yılında ise aralarına 80 başarılı genç daha eklendi.

*Türk Eğitim Vakfı’nın Türkiye genelinde yaşayan 700 hibe ve vasiyet bağışçısı bulunuyor.

*13 ilde TEV şubesi var.

*Türk Eğitim Vakfı (TEV), 2021-2022 eğitim-öğretim yılında gençlerimizin eğitimleri, hayalleri, hikâyeleri sürsün diye “Yarıda Kalmasın” projesini hayata geçirdi.

*TEV ulaşabildiği ihtiyaç sahibi her gencin eşit fırsatlarla eğitimine katkıda bulunmayı ve “Yarıda Kalmasın” projesiyle daha fazla gence destek olmayı istiyor.

*İlk işini 6 aydan kısa bir süre içerisinde bulanların oranı TEV bursiyerleri arasında %65’ken, bu oran üniversite mezunlarında %55.

Türk eğitiminin fahri büyükelçileri Altınbaş Üniversitesi, Global Mezun Elçisi (Global Ambassadors) Programı’nı hayata geçirdi. Hâlen 95 farklı ülkeden öğrencisi bulunan Altınbaş Üniversitesinin, uluslararası öğrencilerini Türk eğitiminin gönüllü elçilerine dönüştüren programın ilk elçileri göreve başladı.