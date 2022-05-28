Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığı ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 29’uncu maddesinin 7’nci fıkrası ve Gelir İdaresi Başkanlığı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Usul ve Esaslar gereğince; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Gelir İdaresi Başkanlığı 70 sözleşmeli personel alacak
28.05.2022 - 17:16 | Son Güncelleme: 28.05.2022 - 17:18
Türkiye Gazetesi
Gelir İdaresi Başkanlığı, 70 sözleşmeli personel alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
866193 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/866193.aspx
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