Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın Ek Madde 2 (b) kapsamında 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü 15 öğretim üyesi alacak
28.05.2022 - 17:19 | Son Güncelleme: 28.05.2022 - 17:21
Türkiye Gazetesi
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü, 15 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
866196 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/866196.aspx
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