Türkiye Gazetesi

Mahmut Özay | İSTANBUL

Millî Eğitim Bakanlığı, mesleki eğitim merkezlerini yaygınlaştırmaya ve istihdam artışına katkı vermeye devam ediyor. Bu kapsamda 2021 yılı aralık ayı sonunda 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nda yapılan değişiklikler sonrası mesleki eğitim merkezlerine hem işveren hem de vatandaşlardan yoğun ilgi geldi. Mesleki eğitim merkezlerine kayıtlı öğrenci sayısı, 159 bin iken düzenleme sonrası 5 ayda 502 bine yükseldi. Böylece 2022 yılı sonunda mesleki eğitim merkezlerinde 1 milyon öğrenci hedefinin yüzde 50’sine beş ayda ulaşılmış oldu. Yeni düzenleme ile mesleki eğitim merkezine kayıt yaptıran bir öğrenci, okurken aylık 1.276 lira, üç yılın sonunda kalfa olanlar da 2.126 lira civarında ücret alıyor. Bu ücretlerin tamamı, devlet tarafından ödeniyor. Ayrıca tüm öğrenciler, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı da sigortalanıyor. Bakan Mahmut Özer “Mesleki ve teknik eğitimi, Türkiye’nin geleceği açısından stratejik bir mesele olarak görüyoruz. Dolayısıyla bu merkezler hem genç işsizliğin azaltılmasında hem de mesleki eğitimin güçlenmesinde çok kritik işlev görecek” dedi.

Açıklanan rakamlar sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan da bir paylaşım geldi. Erdoğan “Millî Eğitim Bakanlığımız bünyesindeki Mesleki Eğitim Merkezlerine kayıtlı çırak ve kalfa sayısı 500 bini aştı. Hamdolsun. Hedefimiz, istihdama açılan kapı olarak gördüğümüz Mesleki Eğitim Merkezlerimizde inşallah yıl sonuna kadar 1 milyon çırak yetiştirmek” dedi.

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