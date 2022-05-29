Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile 657 sayılı Yasa’nın 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayan öğretim üyeleri alınacaktır.
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
29.05.2022 - 17:22 | Son Güncelleme: 29.05.2022 - 17:23
Türkiye Gazetesi
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
866535 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/866535.aspx
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