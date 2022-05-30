Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve atanma kriterleri yönergesi uyarınca; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi alacak
30.05.2022 - 17:14 | Son Güncelleme: 30.05.2022 - 17:14
Türkiye Gazetesi
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
866928 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/866928.aspx
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