Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4’üncü maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına Ek’li "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların" ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Kastamonu Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak
30.05.2022 - 17:19 | Son Güncelleme: 30.05.2022 - 17:19
Türkiye Gazetesi
Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü, 3 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
866940 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/866940.aspx
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