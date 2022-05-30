Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4’üncü maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar  Kurulu  Kararına  Ek’li  "Sözleşmeli  Personel  Çalıştırılmasına  İlişkin  Esasların"  ek  2. maddesinin  (b)  fıkrasına  göre  aşağıda  belirtilen  unvanlarda  2020  yılı  KPSS  (B)  grubu  puan sıralamaları  esas  alınmak  suretiyle; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.

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