Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Kocaeli Üniversitesi 110 öğretim üyesi alacak
01.06.2022 - 17:30 | Son Güncelleme: 01.06.2022 - 17:31
Türkiye Gazetesi
Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü, 110 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
867924 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/867924.aspx
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