Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümleri ile; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi alacak
01.06.2022 - 17:33 | Son Güncelleme: 01.06.2022 - 17:33
Türkiye Gazetesi
Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
867927 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/867927.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER