Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23. maddesinde belirtilen şartlar ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ile; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi öğretim üyesi alacak
01.06.2022 - 17:34 | Son Güncelleme: 01.06.2022 - 17:35
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
867930 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/867930.aspx
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