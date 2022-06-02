Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi (bakınız: www.personel.mu.edu.tr) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 46 öğretim üyesi alıyor
02.06.2022 - 16:55 | Son Güncelleme: 02.06.2022 - 16:56
Türkiye Gazetesi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 46 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
868302 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/868302.aspx
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