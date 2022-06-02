Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu  Başkanlığınca  yayınlanan Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği  ile Sinop  Üniversitesi  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Ölçütleri  Yönergesi  uyarınca Öğretim   Üyesi   alınacaktır.   Adayların,   657   sayılı   Kanunun   48’inci   maddesindeki,   Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.

İLAN DETAYINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN