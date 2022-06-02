Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 23. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmış olan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin Doçent Kadrolarına Atanma koşullarını düzenleyen 8-11. maddeleri hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İ.D. Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’ne tam gün statüde çalışacak öğretim üyesi alınacaktır.
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
02.06.2022 - 16:59 | Son Güncelleme: 02.06.2022 - 17:00
Türkiye Gazetesi
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
868308 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/868308.aspx
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