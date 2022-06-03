Türkiye Gazetesi

Mahmut ÖZAY

İstanbul Başakşehir Mehmet Yaren Gümeli İlkokulu, pandemi sürecinde büyük emeklerle çalışan sağlık çalışanlarını unutmadı. Okul Müdürü Hasan Süpçin, öğretmen Şenay Özer ve öğrenciler, eTwinning etkinliği kapsamında Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesini ziyaret etti. Öğretmen ve öğrenciler ‘Maskelerimiz Çiçek Açtı’ adlı etkinlik ile maskelerden yaptıkları çiçekleri pandemi sürecinin kahramanları olan sağlık çalışanlarına takdim ettiler.

Bütün Türkiye’de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen bu anlamlı etkinlikte öğrenciler merak ettiği soruları da sağlık çalışanlarına sorma fırsatı yakaladı.

Köy okulundaki öğrencinin hayali yazdığı not sayesinde gerçek oldu Elazığ’da ortaokul öğrencisinin bıraktığı notu gören okul müdürü duruma kayıtsız kalamadı. Küçük çocuğun düşledi isteği gerçek oldu.