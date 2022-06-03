Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Türk- Alman Üniversitesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Ankara Bilim Üniversitesi ve Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’ne yeni rektörler atadı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erhan Özden, Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğüne Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Cemal Yıldız, İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bahri Şahin, Ankara Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yavuz Demir ve Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Muzaffer Elmas atandı.

YÖK'TE 6 ÜYENİN GÖREVİNE SON VERİLDİ, 5 YENİ ÜYE SEÇİLDİ

Öte yandan, Yükseköğretim Kurulu'nda (YÖK) 6 üyenin görevlerine son verilmesi ve 5 yeni üyenin seçilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, YÖK üyeleri Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, H. Abdullah Kaya, Prof. Dr. Murat Tuncer, Prof. Dr. Mehmet Şişman, Prof. Dr. Hayati Develi ve Prof. Dr. Mustafa Çiçekler'in görevlerine son verildi.

YÖK üyeliklerine ise Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, Prof. Dr. Halit Eyüp Özdemir, Prof. Dr. Ayşen Gürcan, Prof. Dr. Mürteza Bedir ve Prof. Dr. Haldun Göktaş seçildi.

Söz konusu kararların 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 6'ncı maddesinin 1/b bendi ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince verildiği belirtildi.

Resmi Gazete'de yayımlandı: 25 yeni büyükelçi atandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 23 dış temsilcilikteki büyükelçi merkeze alınırken, 25 dış temsilciliğe yeni Büyükelçilerin atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.