Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 2547 sayılı Kanunun 23., 24. ve 26. maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Tarsus Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi hükümleri uyarınca; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Tarsus Üniversitesi öğretim üyesi alacak
03.06.2022 - 17:12 | Son Güncelleme: 03.06.2022 - 17:15
Türkiye Gazetesi
Tarsus Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
868740 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/868740.aspx
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