Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23., 24., 26. maddeleri, 657 sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu'nun  48.  maddesindeki  genel  şartları  ve  "Öğretim  Üyeliğine Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği”nin  ilgili  maddeleri  ile  "Eskişehir  Teknik  Üniversitesi Öğretim  Üyeliği  Kadrolarına  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönergesi"  uyarınca; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.

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