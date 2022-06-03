Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23., 24., 26. maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartları ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ile "Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesi" uyarınca; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Eskişehir Teknik Üniversitesi 21 öğretim üyesi alacak
03.06.2022 - 17:18 | Son Güncelleme: 03.06.2022 - 17:19
Türkiye Gazetesi
Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, 21 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
868752 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/868752.aspx
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