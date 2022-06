Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

2018’den beri uygulanan Liselere Geçiş Sistemi sınavı aynı formattaki uygulaması bu yıl da devam edecek. Sınav, iki oturum hâlinde uygulanacak. Sözel oturum saat 09.30’da başlayacak ve öğrencilere Türkçe, inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. Saat 11.30’da başlayacak matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 sorunun yöneltileceği sayısal oturumda ise öğrencilere 80 dakika süre verilecek. Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak. Bu sene iki oturum arasında öğrenciler, okul bahçelerine çıkabilecekler, ihtiyaçlarını giderebilecekler. Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer “Covid-19 sonrası öğrencilerimiz maskesiz şekilde sınava girecekler. İnşallah maskesiz şekilde sınav sürecini rahat geçirirler” dedi.

