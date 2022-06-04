Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Katsatu uygulaması düzenlemesinin ardından sahada meyveleri toplanılmaya başlandı. Yapılan araştırmaya göre mesleki eğitim merkezlerindeki çırak sayısı kat sayıdan önceki dönemi ikiye katladığı öğrenildi.

“DAHA GÜÇLÜ DURUMA GELDİK”

Detayları açıklayan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer “Katsayı uygulamasından önce mesleki eğitim merkezlerinin çırak sayısını istedim. Gelen rakam 1999 yılında katsayı uygulaması girdi. 1997-1998 eğitim öğretim yılında mesleki eğitim merkezlerindeki çırak sayısı 249 bin 779 imiş. Bu rakam 1980 sonrası çıkartılan 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu sonrası en yüksek rakamlar. Mesleki eğitim bir zamanlar çok iyiydi diyoruz ulaştığı rakamlar bunlar. Katsayı uygulamasından sonra 74 bine düşmüş, bugün 502 bin 788’e çıkmış bulunuyor. Yani buradan şunu rahatlıkla söyleyebilirim: 28 Şubat sürecinde, 1999 yılında bu ülkeye ödetilen katsayı uygulamasının maliyetleri tamir edilmiştir. Mesleki eğitim katsayı uygulamasından önceki durumundan çok daha güçlü duruma gelmiştir. Bunu da tarihe bir not olarak düşmek isterim” dedi.

Katsayı hasarı, son iki yılda tamir edildi "Ülkemizdeki katsayı politikasının maliyeti eğitim sistemine ve iş gücü piyasasına oldukça büyük oldu. Son iki yılda attığımız adımlar bu hasarların tamir edilmesi açısından çok önemli"