Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarında üçüncü ay geride kalırken, Türkiye’den eğitim almak için Ukrayna’nın Harkov şehrine giden öğrenciler savaş sebebiyle Türkiye’ye geri döndü. Eğitimlerine devam etmek için Türkiye’deki üniversitelere yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler, okudukları üniversitelerden gerekli evrakları alamıyor. Harkov’da okuyan Şehmus Aras ve Rengin Aydoğdu o öğrencilerden… Söz konusu öğrenciler savaştan dolayı kaçtıkları Ukrayna’ya uzun süren kara yolcuğunun ardından yatay geçiş için gerekli evrakları almak için yeniden gitti. Öğrenciler bir haftadan uzun süredir Harkov Karazin Üniversitesinden alacakları belgeleri beklerken, savaştan dolayı kapalı olan üniversiteye her gün giden öğrenciler yetkililerden yardım istiyor. Şehmus Aras “Birçoğumuz Türkiye’deki üniversitelere yatay geçişimizi yaptık. Belli bir süre var ve o süre içerisinde belgemizi almamız gerekiyor. Biz de o yüzden canımızı tehlikeye atarak buraya geldik” dedi. Öğrencilerden Rengin Aydoğdu ise “YÖK bize geçiş hakkı tanıdı. Onun için belgelerimizi almaya geldik. Üniversiteler belgeleri olmayanların kayıtlarını yapmıyor. Hızlandırmak için konuştuk dekanla, dekan yardımcısı ile çünkü korkuyoruz, her an burada bir şey olabilir” diye konuştu.

