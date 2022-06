Türkiye Gazetesi

Milyonlarca öğrenci tüm dönem çalışmış çabalamış ve bugünü bekliyordu. O beklenen heyecanlı gün geldi. İki oturumda düzenlenen sınavın birinci oturumu Türkiye saatiyle 09.30'da başladı ve 10.45 itibarı ile bitti ardından öğrenciler 45 dakikalık molanın ardından sınavın ikinci oturumuna girdi ve sınav sorunsuz bir şekilde tamamlanmış oldu.

Birinci oturum 10.45'te sona erdi, ikinci oturum ise 11.30'da başladı ve 12.50'de sona erdi. Merkezi sınav, iki oturum halinde 973 yurt içi ve 7 yurt dışı sınav merkezinde 17 bin 899 okul ve 82 bin 551 salonda gerçekleştirildi.

SINAV UYGULAMASINDA DEĞİŞİKLİK YOK

Sınav 2018'den bu yana aynı formatta uygulanıyor. İki oturum halinde yapılacak sınavda, çoktan seçmeli 90 soru sorulacak. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek.

Öğrencilerin, iki sınav oturumu arasındaki 45 dakikalık zaman diliminde okul bahçelerine çıkabilecekler, ihtiyaçlarını giderebilecekler. Matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 sorunun yöneltileceği ikinci oturumda öğrencilere 80 dakika süre verilecek.

Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

17 BİN 899 OKULDA GERÇEKLEŞİYOR

Merkezi sınav, iki oturum halinde 973 yurt içi ve 7 yurt dışı sınav merkezinde 17 bin 899 okul ve 82 bin 551 salonda gerçekleştirildi.

'SINAV SORUNSUZ BİR ŞEKİLDE TAMAMLANDI'

LGS sonrasında bir değerlendirme yapan ölçme değerlendirme ve sınav hizmetlerinden sorumlu Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy şunları söyledi:

“LGS çerçevesindeki merkezî sınav, yurt içi ve yurt dışı sınav merkezlerimizde sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Öğrencilerimize bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum. Merkezî sınavlar oldukça büyük organizasyonu gerektirdiği için sürece Bakanlığımızın ilgili tüm birimleri destek verdi. Sınav hazırlık ve uygulamasında emek veren tüm çalışma arkadaşlarımızı, 81 ilde süreci başarılı bir şekilde yürüten ve sınavın sorunsuz bir şekilde tamamlanmasında büyük emeği olan tüm il millî eğitim müdürlerimizi ve illerde görevli personelimizi kutluyorum. Sınavda görev alan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum.”

SONUÇLAR

Her bir oturumda yaklaşık 350 bin olmak üzere 700 bin sınav görevlisi görev yaptığı sınav sonuçları, 30 Haziran 2022 tarihinde açıklanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, LGS sınavına girecek tüm öğrencilere başarılar diledi.

Milyonlarca öğrencinin beklediği 2022 LGS sınavı yarın yapılacak: İşte 15 soruda sınav kılavuzu Binlerce 8. sınıf öğrencisinin beklediği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) yarın yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 2022 Liseye Geçiş Sınavı (LGS) için geri sayım başladı. Yurt genelinde on binlerce öğrencinin ter dökeceği zorlu sınav öncesi hem öğrenciler hem de veliler ‘LGS ne zaman? LGS sınavı saat kaçta başlıyor? Sınav saat kaçta bitiyor?’ sorularını araştırmaya başladı. İşte haberimizin detayları…

LGS yarın 17 bin 915 okulda yapılacak Millî Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav, yarın 17 bin 915 okulda yapılacak.