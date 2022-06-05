Türkiye Gazetesi

2022 LGS kitapçığı yayınlandı mı, LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı indir... 5 Haziran Pazar günü düzenlenen LGS'de ter döken milyonlarca 8'inci sınıf öğrencisi, liseye geçiş için ilk adımı attı. Sınav sonrası 'LGS türkçe soruları, 2022 LGS matematk soruları zor muydu, kolay mıydı' gibi konular öğrenciler, veliler ve öğretmenler arasında tartışılırken en çok merak edilen ise soru kitapçığı oluyor. İki oturum olarak gerçekleştirilen sınav sonrası LGS A kitapçığı ve LGS B kitapçığı erişime açıldı, cevap anahtarı ile öğrenciler durum değerlendirmesi yapabilecekler. İşte sınava dair merak edilenler...

2022 LGS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI

Bugün sabah saatlerinde başlayan ve öğle saatlerinde sona eren sınavın ardından öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanacak soru ve cevapların yayınlanmasını heyecanla bekliyordu, bekleyiş sona erdi.

LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından meb.gov.tr adresinden yayımlandı.

2022 LGS SÖZEL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

2022 LGS SAYISAL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

2022 LGS SORU KİTAPÇIĞI

Aylar süren çalışmalar sonrası LGS'ye giren öğrenciler, hem soruları hem de cevap anahtarını merak ediyor. 'Sözel' olarak değerlendirilen ilk oturumda öğrenciler Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruya 75 dakikalık süre içerisinde cevap verdi. 'Sayısal' olarak değerlendirilen ikinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru soruldu ve 80 dakika içerisinde cevaplamaları beklendi.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN, NEREDEN AÇIKLANACAK?

Merkezî Sınav sonuçları 30 Haziran 2022 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.

Son dakika: LGS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı Son dakika: Türkiye genelinde 1 milyon 236 bin öğrencinin katıldığı Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sona erdi. LGS kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları "meb.gov.tr" adresinden yayımlandı. Sınav sonuçları, 30 Haziran'da "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.