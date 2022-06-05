Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile bu Kanun’a dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Muş Alparslan Üniversitesi öğretim üyesi alacak
05.06.2022 - 17:05 | Son Güncelleme: 05.06.2022 - 17:07
Türkiye Gazetesi
Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
869430 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/869430.aspx
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