Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Yurt içi ve yurt dışında yapılan LGS sınavına 1 milyon 236 bin 313 kişi katıldı. Öğrencilerin kendi okulunda girdiği sınav 09.30’da başladı ve 75 dakika sürdü. İlk oturumda sözel derslerden 90 soru soruldu. İkinci oturum ise 11.30’da başladı ve 12.50’de sona erdi. Matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 soru yöneltildi, 80 dakika süre verildi. İki sınav oturumu arasındaki 45 dakikalık zaman diliminde öğrenciler, okul bahçelerine çıkarak ihtiyaçlarını giderdi. Sınavda iki yıl aranın ardından bu sene pandemi tedbirleri uygulanmadı. Sonuçlar, 30 Haziran’da “www.meb.gov.tr” internet adresinden ilan edilecek. Sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

MATEMATİK ZAMAN KAYBETTİRDİ

Uzmanlar, LGS’yi değerlendirdi. Uğur Okulları Sınavlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt “MEB’in yıl boyunca yayımlamış olduğu örnek ve çalışma fasikülü sorularıyla genel anlamda uyumlu sorular soruldu. Matematik dersinin soruları dikkatli ve sorgulanarak okunmalıydı. Öğrenciler matematikte zaman kaybetmiş olabilirler. Fen bilimleri dersinde de sorular geçen seneye göre daha zor ve uzun metinlerden oluşmuş. Türkçe dersinde sorular zorlayıcı tarzda hazırlanmış, anlam bilgisi bakımından çeldiriciliği yüksek. Özetle sınavın genelinde her dersten seçici sorular sorulmuş” dedi. Uğur Okulları Türkçe Ortaokul Akademik Kurul Üyesi Handan Büke de “Bu yıl okuma, anlama, yorumlama sorularının yanı sıra dil bilgisi kurallarını sorgulatma sorularına da yer verilmiş. MEB konu ve kazanımlarına genel anlamda uyulmuş” diye konuştu. Bilfen Ortaokulları Matematik Bölüm Başkanı İbrahim Eser “Zamanlamayı doğru kullanan öğrencilerin ön plana çıkabileceği bir sınav oldu. Matematik dersi de belirleyici olacak” ifadelerini kullandı. Eğitimci İlhan Sevin “Sonuç itibarıyla bir sıralama olacak ve buna göre öğrencilerin yüzdelik dilimleri hesaplanacak. Fen, Anadolu, sosyal bilimler, meslek liseleri ile yabancı, Türk özel okullar için öğrencilerin geniş yelpazede tercih yapma fırsatı olacak” yorumunda bulundu.

LGS sonrası hava almaya gittiği ormanda mahsur kaldı Bursa'da Liselere Geçiş Sistemi sınavı sonrası ormanlık alana yürümeye giden 14 yaşındaki genç, mahsur kaldığı yerden 2 saat süren çalışmanın ardından AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak ailesine teslim edildi.

LGS sınavından çıkan çocuğun kahreden ölümü! Ağrı'dan kahreden bir haber geldi, 14 yaşındaki Mustafa Özer, LGS sınavından çıktıktan sonra balık tutmak için Patnos Barajına gitti. Burada ayağı kayan talihsiz çocuk suya düşerek boğuldu.