Türkiye Gazetesi

2 gün süren turnuva boyunca robot deneme sürüşleri, atölye çalışmaları, sportif faaliyetler gerçekleştirildi. Doğa ile iç içe ortamında yapılan turnuva, kıyasıya yarışmalara sahne oldu ve kazanan takımlara ödülleri verildi.

Lise kategorisinde şampiyon olan İTÜ ETA Vakfı Ankara Çayyolu Doğa Fen ve Teknoloji Lisesi Veritas Takımı’nın kaptanı Taylan Toprak Bülbül, “Çok güzel bir deneyimdi ve heyecanlıydık. Yaptığınız şeyin çalıştığını görmek, uğraştığınız çoğu şeyin başarılı olduğunu görmek güzel bir deneyim. İstediğimiz sonucu aldık. Uğraştığınız her şeyin sonunda değdiğini görmek çok güzel bir his. Çok keyifliyim” diye konuştu.