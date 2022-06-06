Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili hükümleri uyarınca araştırma görevlisi alınacaktır.
Kocaeli Üniversitesi 21 araştırma görevlisi alıyor
06.06.2022 - 16:50 | Son Güncelleme: 06.06.2022 - 16:52
Türkiye Gazetesi
Kocaeli Üniversitesi 21 araştırma görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
869811 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/869811.aspx
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