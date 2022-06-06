Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31 Maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak MerkeziSınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği” nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır.
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğretim görevlisi alıyor
06.06.2022 - 16:55 | Son Güncelleme: 06.06.2022 - 16:56
Türkiye Gazetesi
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğretim görevlisi alacağını duyurdu.
Etiketler : akademisyen,
869820 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/869820.aspx
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