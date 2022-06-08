Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca daimi statüde Öğretim Üyesi alımı yapılacaktır. İlgili Kanunun 24/e ve 26. maddelerinde belirtilen şartlar doğrultusunda: Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Gebze Teknik Üniversitesi 14 öğretim üyesi alacak
08.06.2022 - 17:13 | Son Güncelleme: 08.06.2022 - 17:15
Türkiye Gazetesi
Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, 14 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
870735 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/870735.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER