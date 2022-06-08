Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2 nci maddenin (b) ve (c) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 61 öğretim üyesi alacak
08.06.2022 - 17:22 | Son Güncelleme: 08.06.2022 - 17:22
Türkiye Gazetesi
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü, 61 öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
870744 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/870744.aspx
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