Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği, Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin hükümlerine göre; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Adana Büyükşehir Belediyesi 80 memur alacağını duyurdu
09.06.2022 - 17:04 | Son Güncelleme: 09.06.2022 - 17:06
Türkiye Gazetesi
Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 80 memur alımı yapacak.
Etiketler : memur,
871131 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/871131.aspx
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