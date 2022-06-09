Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Siirt Belediyesi 50 memur alacak
09.06.2022 - 17:06 | Son Güncelleme: 09.06.2022 - 17:08
Türkiye Gazetesi
Siirt Belediye Başkanlığı, 50 memur alımı yapacak.
Etiketler : memur,
871137 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/871137.aspx
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