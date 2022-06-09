Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik'in İlgili Maddeleri Uyarınca; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
İstanbul Atlas Üniversitesi öğretim üyesi alacak
09.06.2022 - 17:08 | Son Güncelleme: 09.06.2022 - 17:09
Türkiye Gazetesi
İstanbul Atlas Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
871140 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/871140.aspx
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