Türkiye Gazetesi

MAHMUT ÖZAY

Türk Eğitim Derneği (TED), yaklaşan genel seçimlerde eğitim vaatlerinin yurttaşların seçim tercihlerini ne kadar etkilediğine ilişkin “Siyasi Partilerin Eğitim Vaatlerinin Seçmen Tercihlerindeki Rolü Araştırması” gerçekleştirdi. KONDA ve TED bünyesindeki TEDMEM aracılığıyla yaklaşık üç bin kişilik bir örneklem üzerinden yürütülen araştırmanın sonuçlarında dikkat çeken detaylar şöyle:

> Türkiye siyasetinde eğitime verilen önem ‘kâğıt üzerinde’ kalmakta. Vaatlerin gerçekleştirme oranları dünya örneklerine kıyasla düşük.

> Ülke genelinin % 65’i ekonomiye; % 37’si ise eğitim sistemine öncelik verilmesi gerektiğini düşünüyor.

> Her dört gençten biri mevcut siyasi partilerin hiçbirinin kendisini temsil etmediğini düşünüyor.

> Gençlerin %54’ü, ülke genelinin ise %43’ü oy değiştirme esnekliği daha yüksek olan partisiz ve son dakikacı seçmen gruplarında bulunmakta.

> Toplumun %45’i gençlerin ise %57’si seçim vaatlerine göre oyunun değiştirebilir.

> Seçim vaatleriyle oy tercihini değiştirmeye en yakın grup öğrenciler. 10 öğrenciden 7’si seçim vaatlerine göre oy tercihini değiştirebiliyor.

> Toplumun %34’ü aldığı eğitimin kendisine bir şey katmadığını söylüyor.

> Her 10 gençten en az 7’si eğitim sisteminin kötü/çok kötü olduğunu düşünmekte.

> Toplumun %74’ü, gençlerin ise %83’ü çocuklarının istediği eğitimi alamamasından korkmakta.

> Her 10 kişiden 8’i Türkiye’nin ancak eğitim seviyesi yükselirse güçlü bir ülke olacağını düşünmekte.

> Toplumun %67’si, gençlerin ise %84’ü imkânı olsa çocuklarının veya kendilerinin yurt dışında eğitim almasını istemekte.

> Toplumun yüzde 34’ü, gençlerin ise yüzde 45’i üniversitede okumak için harcanacak parayı iş kurmak için kullanmayı tercih etmekte.

> Eğitim sisteminin en problemli kademeleri lise ve üniversite olarak görülmekte.

RAPOR LİDERLERİN EVİNİN ÖNÜNE ASILACAK

TED Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu üyesi Selçuk Pehlivanoğlu, vatandaşların yarısından fazlası eğitimi düzelteceğine inandığı siyasetçi için oyunu değiştirebileceğinin altını çiziyor. Pehlivanoğlu “Eğitim, siyasetin ezberlenmiş denklemlerini bozabilir. Bu araştırmayı bütün parti liderlerinin yaşadığı evlerin yakınındaki billboard’lara asacağız. Onları tek tek ziyaret edip raporun detaylarını anlatacağım. Nesli kurtarmayan, seçimi kurtaramaz” dedi.

100 bin kişi seçimini yaptı: Gençlerin 'gözdesi' ASELSAN oldu Bu yıl 14'üncüsü düzenlenen 'Türkiye'nin En Gözde 100 Şirketi' araştırmasına 76 bini aşkın üniversite öğrencisi ve 25 bine yakın genç profesyonel görüşleriyle katkı sağladı. ASELSAN, araştırmada değerlendirilen 250 şirket arasından sıyrılarak bu yıl da yerini korudu.