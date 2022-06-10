Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgınıyla birlikte uzaktan eğitime geçe üniversiteler uzun bir sürenin ardından yeniden yüz yüze eğitime geçiyor. Pandemi döneminde yapılan eğitimlerde sınavlar dahil tüm eğitim koşulları uzaktan olacak şekilde yapılmıştı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ise üniversiteler için müjdeyi duyurarak gelecek dönem eğitimlerin tümünün yüz yüze olacağını açıkladı.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesini (KSBÜ) ziyaretinde konuşan Yükseköğretim (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar , 2021-2022 akademik yılı sonuna yaklaşırken final sınavlarının üniversitelerde büyük ölçüde başladığını, bazılarında tamamlandığını ve bütünleme sınavlarına geçildiğini söyledi.

'ÖĞRENCİLERİN DERSLİKTE BİR ARAYA GELMELERİNİ ÖNEMSİYORUZ'

Uzun sayılabilecek bir salgın döneminin ardından 2022-2023 akademik yılına başlanacağını belirten Özvar, sözlerine şu ifadelerle devam etti:

"Sağlık koşullarında herhangi bir değişme olmazsa inşallah eskisi gibi salgından ari, pandemiden bağımsız bir şekilde yeni bir döneme, akademik yıl açılışına inşallah kavuşacağız. Akademik yıl başlamadan önce gerek üniversiteler olarak gerek YÖK olarak bu konuda tedbirler almaya başladık. YÖK olarak değerli rektörlerimizle yeni akademik yılda artık yüz yüze eğitime geçmenin vaktinin geldiğini ifade etmek, burada sizler vesilesiyle kamuoyuna duyurmak isterim. Önümüzdeki dönemden itibaren inşallah yüz yüze eğitim öğretime başlayacağız. Hiç şüphe yok ki online veya dijital eğitim, öğretim imkanlarından da istifade etmeye devam edeceğiz. Fakat uzun bir aradan sonra artık yükseköğretim kurumlarımızda üniversitelerimizde, kampüslerimizde, öğretim elemanlarımızla, hocalarımızla, öğrencilerin dershanede, derslikte bir araya gelmelerini, buluşmalarını önemsiyoruz."

Özvar, öğrencilerin zihnen, sosyal açıdan gelişebilmeleri, daha fazla bilgi sahibi olabilmeleri, mevcut becerilerini artırabilmeleri ve yetkinlik kazanabilmeleri için kampüs içi eğitime gecikmeden girmeleri gerektiğini vurguladı.

'YÖNETİCİLER, REKTÖRÜLER GEREKLİ ÖNLEMİ ALMALI'

Kampüs içi eğitimin, dersliklerde yüz yüze öğrenimin öğrencilerin her bakımdan gelişmesi, ülkeleri, aileleri, toplumları, kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden Özvar, "Bu bakımdan yeni dönemde değerli üniversite rektörlerimizden, yöneticilerimizden beklediğimiz hususların başında yüz yüze eğitim konusunda her türlü gerekli tedbirleri bir an önce almanız gelmektedir. Yönetim kurulları, senatolar ile bu konuda dönem bitmeden gerekli çalışmaları bir an önce başlatmalarımızı sizlerden istirham ediyoruz" diye konuştu.

Yükseköğretimde atılması gereken adımlar tartışılıyor Kuruluş ilanı 14 Ocak 2020 tarih ve 31008 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretimde Uluslararasılaşma ve Geliştirme Vakfı (YUGEV) tarafından yürütülmekte olan kurumsal faaliyetlerin önemli yansımalarından birisi olan “Dârülfünün” isimli yükseköğretim dergisi üçüncü sayısında önemli hususlara değindi. Vakıf Mütevelli Heyet Başkanı Gıyaseddin Haznevi ve Mütevelli Heyet Üyesi Dr. Erdal DURSUN, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nda yaşanan devir-teslim süreci sonrasında önceliklendirilmesi gereken hususlara Dârülfünün’de vurgu yaptı.

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı sonuçları açıklandı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021-YÖKDİL/1) sonuçları açıklandı.

YÖK: Türkiye uluslararası öğrenci sayısıyla yükseköğretimde dünyada ilk 10'da yer aldı Türkiye yükseköğretimde uluslararası öğrenciler için çekim merkezi olma yolunda önemli bir ilerleme kaydederek, 2018 yılında sahip olduğu uluslararası öğrenci sayısı bakımından dünyada ilk 10 ülke arasına girme başarısı gösterdi.