Türkiye Gazetesi

- Türkiye’de çocuk kalarak büyümek gerçekten çok zorlaştı. Her biri geçirdiği travmalarla erken yaşlarda büyümeye mecbur bırakıldılar. Türkiye’de üzeri kapatılan ama fazlaca yaşanan konuların adıdır çocuk istismarı ve ensest ilişkiler. Sosyal medyanın gücüyle son zamanlarda sıkça gündeme gelse de “İstismar” ve “Ensest” gerçeği hala Türkiye’de yeteri kadar gün yüzüne çıkmış bir hadise değildir. Aykırı bir konu ele aldığımın farkındayım lakin bu romanı yazmamdaki amaç farkındalık oluşturmaktı çünkü toplumumuz yeterince bu konularda bilgi sahibi değil. Yaşanan kadın cinayetleri ya da çocuk istismarları başımıza gelmediği sürece yok sayıyor ve kabullenmiyoruz belki de kabullenmek istemiyoruz. En yakınımız karşı komşumuz ya da kim olduğunu bilmediğimiz, her gün yan yana olduğumuz birileri tarafından tacizlere maruz kalabiliyoruz. Bu tarz içeriklere sahip dizilerin, romanların, sinema filmlerinin bilgilendirici şekilde daha da çoğalması gerektiğini düşünüyorum. Sizlerin aracılığıyla da kıymetli yazar dostlarıma mesaj olarak iletmiş olayım.

Her şeyden önce ebeveynlerin bilinçlenmesi gerekiyor. Çocuklarımıza cinsel uzuvlarımızı tanıtmalıyız ve bunun ayıp olmadığı düşüncesine de biran önce varmalıyız. Bir çocuk kendini tanırsa, kendisini de koruyabilir, karşısındakini de. Bir çocuk cinsellik kavramını bilirse, istismarı da bilir kötü niyetleri de. Çocuklarımıza çok küçük yaşlarda bu eğitimleri vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden romanımda cinayet, istismar, ensest gerçeklerine değindim. Her biri gerçek hikayelerden oluşmakta. Diliyorum kısa sürede bilinçlenir ve bir daha da yaşamayız söylenmesi dahi zor olan bu gerçekleri.' diyerek sözlerini sonlandıran Yazar Purut, kitabını yeni yıldan önce raflarda göreceğimizi ifade ediyor. Oldukça ağır ve zor bir meseleyi ele alan yazara kariyerinde başarılar diliyoruz