Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Balıkesir Üniversitesi öğretim üyesi alacak
10.06.2022 - 17:03 | Son Güncelleme: 10.06.2022 - 17:05
Türkiye Gazetesi
Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
871548 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/871548.aspx
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