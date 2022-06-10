Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre;2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca; Öğretim Üyeleri alınacağı duyuruldu.
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi öğretim üyesi alacak
10.06.2022 - 17:09 | Son Güncelleme: 10.06.2022 - 17:09
Türkiye Gazetesi
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alacağını duyurdu.
Etiketler : öğretim üyesi,
871563 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/871563.aspx
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