MAHMUT ÖZAY

Üniversitenin kuruluş yıl dönümünde santralistanbul Kampüsü Enerji Müzesi Kontrol Odasında bir basın kahvaltısı düzenlendi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Yardımcıları Mehmet Can ve Prof. Dr. Remzi Sanver, İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. N. Alpaslan Parlakçı, Prof. Dr. Lale Duruiz, Prof. Dr. Ege Yazgan, Prof. Dr. Burhan Şenatalar, Baran Baycan, Doğa Koleji Genel Müdürü Dr. İsmail Kızılbay basın mensuplarıyla buluştu. Rektör Prof. Dr. M. N. Alpaslan Parlakçı “Üniversitemiz kuruluşundan bu yana ülkemizin bilgi toplumu olma yolundaki gelişimine akademik birikimi; çoğulculuğu, evrensel değerlere duyduğu saygı ve yenilikçi yaklaşımıyla önemli katkılar sundu” dedi. Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Remzi Sanver ise “‘Her zaman öğrencilerimize sınıf duvarlarının içinde kalmadan hayatı bütün boyutlarıyla kavramaya yönelik bir donanım vermeye çalıştık" diye konuştu. Doğa Kolejinin yakın zamanda Can Eğitim Grubu’na katılmasıyla Bilgi'nin öncülüğünde “yaşam boyu eğitim” anlayışı doğrultusunda anaokulundan doktoraya her nesle hitap eden, uluslararası nitelikli bir eğitim ekosistemi oluşturulması planlanıyor. Bilgi, ilerleyen dönemde Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi ile yeni bir eğitim ve araştırma hastanesi kurmayı hedefliyor.

